شاهد..حارسة أمن سعودية تحصل على ماجستير وتحضر للدكتوراه

أثارت عزيمة #حارسة #أمن #سعودية ترحيباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نجحت في الحصول على درجة #الماجستير في إدارة الأعمال بتفوق وامتياز.

" #إرادة " التي لها من اسمها نصيب، قالت إن الأمر الذي شجعني هو تعاون الإدارة معي أثناء فترة دراستي وساعات العمل والإجازات، رغم كل الصعوبات التي واجهتها. وعن سبب دخولها في مجال حراسة الأمن، قالت: "هذا العمل، موجود في #المجتمع #السعودي . أصبح هناك المجال في هذا التخصص لدى الرجال والإناث للدخول في هذا العمل. عندما أخذت شهادة #ماستر، وأنا حارس أمن أتمنى أن أكون قد غيرت من النظرة الدونية لمثل هذه الوظائف.

سبب استكمالها دراستها، يعود بالدرجة الأولى لوالدها: "الماستر حلم لي ولوالدي. كان يقول لي إن شاء الله تكوني الدكتورة إرادة".

وأضافت: "وفاة والدي كانت إما نقطة انطلاق أو هبوط. لكن كلمته المؤثرة بقيت معي وشجعتني على النجاح".

وأكدت إرادة سعيها لاستكمال الدكتوراه مستقبلا.