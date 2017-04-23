فيديو مؤلم.. طفلة تبكي وتتوسل مطرودة خارج الحضانة

تداول نشطاء عبر مواقع #التواصل_الاجتماعي #مقطع_فيديو لطفلة تبكي أمام باب حضانة في #عمّان، حيث يقدر عمرها بأقل من عامين، من دون أن يتم الاستجابة لبكائها من قبل العاملين في المكان.

وأشار الناشطون إلى أن مديرة الحضانة أخرجتها كعقوبة، ورفضت إدخالها رغم توسل الجيران ونصحهم قبل أيام.

وتابعت #العربية.نت تفاصيل الفيديو من خلال اتصال مع مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، #عبدالله_السميرات، حيث قال إن الوزارة اتخذت قرارا بإغلاق الجمعية بعد أن تحقق فريق المتابعة من الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وتبين أنه صحيح.

ولفت السميرات إلى أن هذه مخالفة تستوجب ملاحقة على الصعيدين الإداري والقضائي، وبالفعل اتخذت الوزارة إجراءات إدارية بحق #الحضانة، كما أن أهل الطفلة سارعوا إلى اتخاذ الإجراءات القضائية بحق المسيئين .

وأثار الفيديو العديد من المطالبات التي تدعو بالمزيد من المراقبة على مراكز الحضانة، بعد أن تسبب بحالة من الغضب بين المواطنين، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي.