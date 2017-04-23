لحظة سماع طلبة السعودية تقديم الامتحانات قبل رمضان

بعد إعلان الأمر الملكي، السبت، بتقديم الاختبارات قبل شهر #رمضان بدأ الطلاب بالتعبير عن فرحتهم بهذه المكرمة الملكية بالفيديوهات والهاشتاغات.

ومن الهاشتاغات #لا_امتحان_في_رمضان، في حين تفاعل منسوبو التعليم من معلمين ومعلمات عبر منصات مواقع #التواصل_الاجتماعي بتقديم الشكر الجزيل على هذه اللفتة الأبوية الكريمة من ملك الحزم والعزم، حفظه الله، وذلك عبر وسم وصل لترند‏ #رسالة_المعلم_شكرا_والدنا_سلمان.

في حين أظهر مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر فرحة هستيرية لمجموعة من الطلاب، بعد سماعهم أمر الملك سلمان بتقديم الاختبارات قبل شهر رمضان .

وغرد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أنه "بناء على الأمر الملكي الكريم ستعلن وزارة التعليم اليوم بمشيئة الله الترتيبات الجديدة للفترة القادمة مع فترة الاختبارات النهائية".

وبهذا سيتمتع الطلاب والطالبات في المملكة بأطول الإجازات الصيفية، حيث سيقضون هذا العام 116 يوماً خارج مدارسهم، على أن تعود الدراسة في 1438/12/26هـ .

فيما سجلت الإجازة الصيفية العام الماضي 36 -37 كأطول إجازة للطلاب والطالبات في تاريخ التعليم بـ 118 يوماً، بفارق يومين حيث كانت بداية الإجازة العام الماضي للطلاب والطالبات في 1437/8/19هـ إلى 1437/12/17هـ وذلك وفقاً لخطة التقويم الدراسي الذي اعتمدته #وزارة_التعليم.