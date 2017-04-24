تحضير الشاي على الزوج أم الزوجة؟.. جدل في مصر

خمس دقائق يستغرقها الفرد لتحضير كوب من #الشاي، كانت كفيلة بإحداث بلبلة كبيرة عبر #السوشيال_ميديا خلال الساعات الماضية، التي حاول فيها الجميع البحث عن إجابة عن السؤال الخاص بمن هو المسؤول عن تحضير الشاي بعد الزواج.

القصة بدت في البداية مشتتة، خاصة أن كثيرين صاروا يتحدثون عن تحضير الشاي في المنزل بعد الزواج، ومن هو المسؤول عن القيام بهذه العملية، حتى صار البعض يتساءل عن الظهور المفاجئ لهذا الأمر الذي صار رائجا طوال الساعات الماضية.

الأمر تحول إلى أزمة وتراشق بين البعض، رغم أن عددا من المشاركين في الأزمة لا يعلمون السبب في الحديث عنها، حتى اتضحت الأمور واجتمعت خيوط القصة.

كلمات كتبتها #جهاد_تليمة عبر حسابها على "فيسبوك" تسببت في اشتعال الأمر، حينما قالت "لو جوزك قالك اعمليلي شاي وهو بصحته ما تعمليش! شرع ودين انتي مش مطلوب منك في الإسلام خدمة زوجك! تاني وتالت وهكررها!! إسلامك فيمنيست وافتخر!!".

أكثر من 1700 مشاركة حصدتها كلمات جهاد التي عادت لتؤكد في بوست لاحق أنها ليست داعية، كما أنها لم تدرس بالأزهر الشريف، غير أنها كانت تستعين برأي مستشارة للعلاقات الأسرية وبعض من أصدقائها الأزهريين، كما أنها تنوي #دراسة_الفقه والشريعة بالأزهر خلال الفترة المقبلة.

من هنا انطلقت شرارة الجدل، بعدما هاجم كثيرون جهاد بسبب كلماتها، فيما تضامن معها البعض، وكانت الكاتبة غادة عبد العال التي قدمت من قبل #مسلسل "عايزة أتجوز" لهند صبري، واحدة ممن تضامنوا مع وجهة نظر جهاد تليمة.

البعض حاول سرد مواقف متعلقة بتحضير #الشاي بعد الزواج، حيث روى أحد الأشخاص أنه حينما تزوج لم يكن يشرب الشاي، ولكنه بعد فترة عاد مرة أخرى إليه، وحينما طلب من زوجته تحضير الشاي له أخبرته بكونها تزوجته وهو لا يشرب الشاي، وهو ما يجعله يتراجع عن طلبه.

إلى جوار الكوميديا كان الهجوم القاسي حاضرا أيضا، بعدما انتقد البعض تفاهة الأمر وما حصل عليه من اهتمام مبالغ فيه، فيما تحول الأمر عند البعض الآخر إلى كونه يتمثل في حصر دور الزوجة كخادمة على أن يكون الزوج هو "سي السيد".