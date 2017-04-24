فيديو مرعب لطفل يعرض حياته للخطر يثير غضب المصريين

تداول مستخدمو #مواقع_التواصل_الاجتماعي في #مصر فيديو مرعبا لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً من محافظة الدقهلية شمال البلاد استلقى نائماً بين قضبان سكك حديدية في بلدته قبل مرور #قطار سريع.

وتحدى الشاب كما يظهر #الفيديو أصدقاءه بأن ينام أسفل قطار سريع قبل مروره، واستلقى نائماً قبل مرور القطار بدقائق وسط رعب أصدقائه الذين لم يصدقوا نجاته فور مرور القطار.

وسارع الشاب بالنهوض ليتلقى تهنئة وإشادة زملائه الذين وصفوه بالمجنون، وهللوا فرحا لنجاته، وقام أحدهم بنشر الفيديو الذي سرعان ما لاقى رواجاً على مواقع التواصل.

وندد #المغردون بما فعله الطفل المصري وطالبوا أجهزة الأمن بسرعة القبض عليه ومحاكمته، دون أن يحددوا التهمة الموجهة له.

فيما قال محامون لـ"العربية.نت" إن التهمة يجب أن توجه لأسرته وهي الإهمال الجسيم الذي كاد يودي بحياة ابنهم ولم يتضمن قانون الطفل، رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عقوبة #إهمال_الأسرة لأطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات. وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الوالدين اللذين فقدا ابنهما.

وأكدوا أنه لا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.