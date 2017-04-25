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هذه أول تغريدة لوزير الإعلام السعودي الجديد عواد العواد

المصدر: العربية.نت - مريم الجابر
وزير الإعلام السعودي عواد العواد
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في أول #تغريدة لوزير الإعلام السعودي الدكتور #عواد_العواد شكر فيها خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية وكتب: "أرفع أسمى آيات الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد على الثقة الكريمة، سائلاً الله أن يوفقني لخدمة ديني ووطني".

وقد دشن #وزير_الثقافة_والإعلام الجديد اليوم الثلاثاء، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أول تغريدة لوزير الإعلام السعودي الجديد عواد العواد أول تغريدة لوزير الإعلام السعودي الجديد عواد العواد

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر، السبت الماضي، أمراً ملكياً، بإعفاء وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور #عادل_الطريفي من منصبه، وتعيين الدكتور عواد العواد في منصبه، حيث أدى الأخير القسم أمام #الملك أمس.

كلمات دالّة

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