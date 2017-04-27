بالفيديو.. مغربي يلقي بوالدته المسنة في الشارع

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في #المغرب ، مقطع فيديو صادم ، ظهرت خلاله سيدة مسنة تشتكي من ابنها الذي قام بالتعاون مع زوجته برميها في الشارع العام مع أغراضها والتخلي عنها، وذلك بمدينة تازة الواقعة شرق البلاد.

ووفقا للفيديو الذي التقطته عدسة هاتف أحد المغاربة، بدت السيدة في حالة يرثى لها وهي تفترش أرضية الشارع وبجانبها أغراضها، قرب مكان يشبه القمامة تحوم حوله القطط، وكانت محاطة بمجموعة من الناس الذين جاؤوا لسماع حكايتها ومحاولة تهدئتها وتحسين حالتها.

واستنكر المغاربة ما قام به الابن وتفضيله زوجته مقابل التفريط بوالدته رغم كبر سنها وغياب أي معيل لها، معتبرين أنه ارتكب جريمة لا تغتفر، مطالبين السلطات بالتدخل لانتشالها من الشارع وتوفير سكن لائق لها ودخل مادي.