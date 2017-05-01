هكذا غرد المواطن الكويتي قبل أيام من وفاته في اسطنبول

ثلاث طلقات كانت كفيلة بإنهاء حياة المواطن الكويتي محمد متعب الشلاحي الذي لقي مصرعه مع شريكه المعارض الإيراني سعيد كريمان في اسطنبول مساء السبت.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سيارة مجهولة اعترضت طريق سيارة كريميان في اسطنبول التي كان بداخلها صديقه الكويتي أيضاً، في حي "مسلك" بالقسم الأوروبي من مدينة #اسطنبول ونزل من السيارة المجهولة عدد من المسلحين وفتحوا النار على سيارة #كريميان ما أدى لمقتله مع صديقه داخل السيارة.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ذكرت منظمة مجاهدي خلق أن عملية الاغتيال جرت "بناء على طلب من خامنئي وعلى يد الحرس الثوري"، وطالبت "بمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة ومثيلاتها وتصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".

محمد متعب الشلاحي، رجل الأعمال الكويتي القتيل، كان كتب في تعريف عن نفسه على حسابه في تويتر: "لنكن أرواح راقية.. نحترم ذاتنا ونحترم الغير.. عندما نتحدث.. نتحدث بعمق.. نطلب بأدب.. ونشكر بذوق.. ونعتذر بصدق..!!".

هذا الرجل غرد قبل وفاته بأيام، كاتباً: "إني أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وعفواً عند الحساب وأمانا".