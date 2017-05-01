"أبو صبغة": التصنع يساعد مشاهير السوشيال.. وهذا طموحي

اشتهر لاعب الاتحاد السابق رضوان برناوي بـ" #أبو_صبغة "، وأوضح لـ"العربية نت" أسباب توجهه للسوشيال ميديا، ونجاحه فيها. الشاب #السعودي الذي يملك نحو 200 ألف متابع على " #يوتيوب " لم ينف أن يكون لفريق الاتحاد دور في شهرته فيما مضى.

وأضاف أن لقب "أبو صبغة" أصبح اعتيادياً، ومعروفاً به أكثر من اسمه الحقيقي.

كما نوه "أبو صبغة" إلى أن "قصة #الجن " كانت سبباً لنجاحه في يوتيوب بعد حصدها مشاهدات عالية، مشيراً إلى ضرورة التطوير والتحديث في قنوات التواصل التي يملكها مستقبلاً، لكنه عاد وأكد أن "القصص أجدر بالنقل خلال الوقت الراهن".

"أبو صبغة" رفض اعتبار نفسه "شخصية مشهورة"، مطالباً بمزيد من الوقت ليصبح كذلك، حيث تتسم شخصيته بالعفوية، إضافة لموهبة فن إقناع الآخرين على طريقته الخاصة على حد قوله.

وعن مشاهير السوشيال اليوم، اعتبر "أبو صبغة" أن البعض يتقمص أدواراً لا تناسبه، في حين يساعد "التصنع" البعض الآخر، أما قدوته في عالم الكوميديا، فهو "بدر صالح".

"أبو صبغة"، يحلم أن يكون رجل أعمال حرة، إلا أنه لا ينفي رغبته بالتمثيل في حال توافرت العروض المناسبة في هذا المجال.

