سيارة فارهة ورسالة غرامية لشبيهة إليسا تثير ضجة بفيسبوك

انتشرت صورة تداولها رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي لزوجة حسناء أطلق عليها نشطاء #فيسبوك "شبيهة إليسا" قدم لها زوجها ويدعى (أ. ج) هدية عبارة عن سيارة فاخرة موديل 2017.

وكتب الزوج لزوجته رسالة غرامية تناقلها رواد مواقع التواصل وسط موجة من التعليقات على رومانسية الزوج وسخائه مع زوجته الجميلة قال فيها: "زوجتي الغالية وحبيبتي أللي إليسا أنا عارف إني زاولتك كتير وطبعا لو مزاولتكيش هلاقي مين هزاوله".

وكانت الصورة قد أثارت موجة من التعليقات بين نشطاء التواصل بسبب الشبه الكبير في الشكل والاسم الذي يجمع بين تلك السيدة والفنانة #إليسا.