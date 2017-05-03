تخرّج فاتصل بوالدته من منصة التكريم مبشراً بنجاحه

فاجأ خريج في جامعة #القصيم الحضور بالاتصال بوالدته خلال #حفل_التخرج الذي أقامته الجامعة وتم بثه على الهواء مباشرة على قناة "عين" التعليمية، ليبشرها بتخرجه، وشاركه في ذلك أمير منطقة القصيم، الأمير #فيصل_بن_مشعل.

وتحدث الطالب مبارك العميريني، خريج كلية الصيدلة، إلى والدته، خلال تواجده على منصة التكريم، وبشرها بتخرجه وتحقيق حلمها بأن يصبح طبيباً.

وأبدت والدة مبارك سعادتها الكبيرة، متمنية له التوفيق في حياته، وقدمت التهنئة لكل أم تخرج ابنها.

وتوجه مبارك بعدها إلى الأمير فيصل بن مشعل، الذي رعى الحفل. كما هنأ الأمير فيصل أم مبارك بمناسبة تخرج ابنها، مشيراً إلى أن الموقف أعاد له ذكرياته عندما كان طالباً، وحينما كان والداً، وعندما أصبح مسؤولاً.