فيفي عبده تثير جدلاً بعد نشرها فيديو بالجينز الممزق

نشرت الفنانة المصرية #فيفي_عبده عدة صور وفيديو لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل، وهي ترتدي الجينز الممزق، وتطلب من جمهورها الإدلاء برأيه في #النيولوك_الجديد.

وقالت في الفيديو "من دبي عاملة النيولوك دة زى أيام الرقص إذا عجبكم قولوا إنه حلو ولو معجبكمش قولوا علشان أغيره".

وتعرضت الفنانة لانتقادات حادة من جانب جمهورها الذي أعلن غالبيته رفضه للنيولوك، مبررين سبب الرفض بأن ارتداء الجينز الممزق لا يتناسب مع عمرها الذي تجاوز الستين، وبعد أن أصبحت جدة، فيما رأى البعض الآخر، وهم قلة أن من حقها ارتداء ما تشاء، وأن تشعر بالبهجة والسعادة وتشارك جمهورها فرحتها وسعادتها.

فيفي عبده تواجدت في دبي برفقة عدد من الفنانين المصريين، وتم تكريمها في مهرجان "الرواد" إلى جانب الفنانة #صفية_العمري.