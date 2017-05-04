فيديو.. سارق غبي لسيارة فيها امرأة في وضح النهار!

تداول #مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لـ #سارق #سيارة #غبي رغم أنه فرّ بها هارباً.

في التفاصيل، رغم مراقبة السارق للسيارة لفترة من الزمن، قام بالاقتراب منها وهي متوقفة قرب إحدى محطات تعبئة الوقود، وبعدما تأكد من انشغال صاحبها بالتبضع قام بالإسراع والولوج إلى داخل السيارة، لكن اتضح وجود زوجة صاحب السيارة بها، ما جعلها تخرج مذعورة من السيارة وتنادي على زوجها بينما السارق لاذ بالفرار.

وفي هذا السياق، أكد عدد من رواد التواصل الاجتماعي على عابري محطات الوقود بالطرق من عدم ترك سياراتهم مفتوحة، خاصة إذا كانت نساؤهم معهم، حتى لا يتعرضوا لمثل هذه المواقف التي لا تحمد عقباها.