كواليس لقاء جمع ميركل مع سيدات سعوديات بجدة

على هامش زيارتها للسعودية قبل أيام، لفتت صورة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع مجموعة سيدات سعوديات، بعضهن مسؤولات وسيدات مجتمع ورائدات أعمال في مدينة جدة، أنظار الناس.

وعن هذا اللقاء، قالت المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة لسيدات الأعمال في جدة، الدكتورة بسمة عمير في حلقة ضمن برنامج "تفاعلكم" في الأول من مايو، إن اللقاء لم يكن الأول مع ميركل.

ولفتت إلى أن هناك اهتماما من قبل المسؤولين في الخارج حول مسألة رؤية المملكة للعام 2030، ودور المرأة السعودية فيها.

وعند سؤالها عن شخصية المستشارة الألمانية، لا سيما أن الصور أوحت بنوع من "العفوية" في اللقاء، أشارت عمير إلى أن ميركل بدت "دبلوماسية جداً" من حيث إدارة الحوار، كما تميزت كما العديد من الدبلوماسيين عامة بصفة الاستماع أكثر من الكلام.