دمى مشنوقة.. إحداها للنجم المصري محمد صلاح

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور #دمى مشنوقة للاعبي نادي #روما الإيطالي، ومن بينهم #المصري #محمد_صلاح.

وكان #لاتسيو قد تغلب على #روما بثلاثة أهداف لهدف في #ديربي_روما الأحد الماضي.

وظهرت في الصور مجموعة مكونة من 20 إلى 30 شخصا وهم يعلقون لافتة على جسر للمشاة بالقرب من الكولوسيوم، فوق الدمى، كُتب عليها تحذير للاعبين بألا يناموا إلا والأضواء موقدة.

ومن اللاعبين الذين علقت لهم دمى مشنوقة: رادجا ناينجولان ودانييلي دي روسي.

ومن جانبه، أكد أرتورو دياكونالي المدير الإعلامي لنادي لاتسيو الإيطالي، السبت، أن النادي لا صلة له بدمى لاعبي روما المشنوقة، مشيرا إلى أنه سلوك مجموعة الجمهور، نقلا عن وكالة "الأناضول".

وفي تصريح صحافي، قال دياكونالي "لاتسيو ضد أي نوع من #العنف أو العداء، وأنا شخصياً لا أفضل هذا النوع من #المزاح، ولكن هذا هو الديربي، ومن هم خارج المنطقة من الصعب أن يفهموه".

وأضاف: "نحن لا نبرر ولا نتقبل أفعالا من هذا القبيل، ننتظر المزيد من التطورات قبل اتخاذ المواقف".