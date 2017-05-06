فيديو إنساني لمعتمر يدفع عربة والديه بالحرم المكي

في مقطع أقل ما يوصف به أنه #برٌ للشاب بوالديه، تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو #معتمر في #الحرم_المكي #يجر #عربة #والديه من الأمام والخلف بعد ابتكاره طريقة تُمكّنه من دفع عربيتيهما في آن واحد بالحرم المكي.

وظهر الرجل وهو يدفع والدته على كرسيها المتحرك، كما يربط كرسي والده المتحرك بحبل طوّق به نفسه، ليستطيع بذلك خدمة والديه في نفس الوقت.

ولاقى المقطع ثناءً وشكراً لهذا الرجل في خدمة والدية في آن واحد، مقدرين له ما يقول به تجاه أبويه، وإن كان هذا أقل ما يقدمه لهما وسط مطالبات بالاقتداء به في البر بالوالدين وخدمتهما وخاصة عند تقدمهما في العمر.