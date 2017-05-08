سر انتشار هذه الشيلة في السعودية.. وماذا قال منشدها؟

كشف الشاب عبدالله الهذلول الذي اشتهر بشيلة "شعيب فليج" التي تم تناقلها مؤخراً على نطاق واسع، عن قصة المقطع الذي نال ردود أفعال واسعة في مواقع #التواصل_الاجتماعي.

وروى الهذلول لـ"العربية.نت" قصة المقطع، كاشفاً أنه تم تصويره يوم الأربعاء الماضي حين كان يتواجد في الجامعة لأداء 4 اختبارات في نفس اليوم، وعند خروجه من الاختبار الأول التقى ببعض زملائه، وكان يرغب في تلطيف الأجواء وإزالة التوتر عنهم وقال: "عندما شاهدوني رحبوا بي، فرددت عليهم ملحناً عبارة أهلا وسهلا، فناداني واحد منهم وطلب مني أداء لون (هجيني) كي يهديه لشيبان في قرية "جبّة"، ودخلنا القاعة وأطلقت العنان لشيلة شعيب فليج".

وتابع الهذلول: "لم أكن أنوي في الدخول بأكثر من لون إنما لاحت لي الفكرة لحظتها بالانتقال من #الهجيني إلى العراقي ثم الغربي "ريمكس" والحمدلله أن نفسي الطويل ساعدني"، لافتاً إلى أنه لم يتوقع ردود الفعل المحفزة التي وصلته من الناس بعد انتشار المقطع وتداوله، معتبراً أنها "محفزة" له لتقديم الأفضل.

وذكر الهذلول طالب #الخدمة_الاجتماعية أن تركيزه في الفترة الحالية ينصب على دراسته ومستقبله، الأمر الذي يحد دون دخوله إلى الوسط الفني ويتمنى أن يعود إلى أهله حاملاً شهادته الدراسية، حيث إنه من سكان محافظة #حفر_الباطن ويدرس بحائل، مضيفاً: "أنا عاشق ومتيم بالأغنية العراقية ومواويلها، ورموزها"، ثم تساءل: "من منا لا يعشق الأغنية العراقية؟ وهناك مقولة شهيرة بأن الفن بدأ في #اليمن ورقص في الخليج وعاش في العراق".

ولا يحبذ الهذلول الشيلات، ويعتبر المتداول منها في الوقت الحالي مجرد نشاز صوتي، ووجه له البعض النصيحة بالحذر من السقوط في فخ #الشيلات المتداولة الآن، والظهور أمام الناس بصوته الطبيعي دون إضافات أو تعديلات، على حد وصفه.

وأوضح الهذلول بأنه متيم بالربابة لأن صوتها ذو شجن أصيل، وكان والده يجيد العزف عليها قبل أن يتوقف، على حد قوله.