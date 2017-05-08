مدرس مصري يستعين بالأغاني الشعبية لشرح التاريخ للطلاب

لمساعدة #الطلاب على فهم منهج #التاريخ، فضلاً عن مساعدتهم على تذكره بسهولة، ابتكر #مدرس مصري طريقة جديدة، وهي الاستعانة بالغناء وتحديداً #الغناء_الشعبي، المعروف بغناء #المهرجانات، ليشرح من خلاله المنهج الدراسي.

الفكرة نالت استحسان البعض، بينما انتقدها آخرون.

الأستاذ #حسام_هارون، الملقب بـ"العالمي"، حل ضيفاً على شاشة "العربية" من خلال برنامج "تفاعلكم" مع #سارة_دندراوي، حيث شرح كيف بدأت الفكرة من رغبته في تبسيط المنهج للطلبة.

وقال إن هذا الجيل يحب الأغاني الشعبية، ففكر أنه بدلاً من سماعهم لأغاني المهرجانات التي تحتوي على ألفاظ غير لائقة، أن يربط لهم تلك الأغاني بالمنهج عن طريق استبدال #كلمات_الأغاني بتفاصيل من المنهج.

وأعطى مثالاً بتفاصيل الحملة الفرنسية على #مصر بقيادة نابليون بونابرت، مشيراً إلى أن الطالب بهذه الطريقة يتذكر #الأحداث_التاريخية من خلال الأغنية، مضيفاً أن لكل درس في المنهج أغنية خاصة به.

وذكر هارون أنه في البداية كان هناك اعتراض على تلك الطريقة التي ابتدعها لتسهيل المنهج على الطلبة، إلا أن ذلك الاعتراض اختفى حين استطاع الطلاب أن يحصلوا على درجات عالية في نهاية الصف الدراسي.

وبسؤاله عن اختياره للأغاني الشعبية بالأخص، قال هارون إن ذلك الجيل "يفضل الرتم السريع" والأغاني ذات الإيقاع السريع، لذا فأنا عادة أختار أكثر الأغاني التي يحبها الطلاب وأستبدل كلماتها.

ولجأ هارون أيضاً إلى تصوير بعض الأغاني بطريقة الـ"فيديو كليب"، في محاولة منه لجعل العملية التعليمية بالنسبة للطلبة بمثابة ترفيه.

وعن سر تسميته بـ"العالمي"، قال هارون إن الطلبة أطلقوا عليه ذلك الاسم، نظراً لانتشاره في العديد من المحافظات المصرية، مشيراً إلى أن الطلبة يحبونه كأنه أخ لهم.