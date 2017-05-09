شاهد.. قصة أصغر مصور عربي مع الملك سلمان

يلقب بأصغر #مصور فوتوغرافي في #الشرق_الأوسط، مسيرته في عالم التصوير بدأت منذ الصف الأول الابتدائي، ونال شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره في صور جمعته مع شخصيات هامة، إنه متعب عبد العزيز الحضيف الذي حصد عشرات الجوائز في #السعودية، وشارك أخيرا في منتدى الإعلام العربي في #دبي، ولفت انتباه الكثير من المشاركين.

وحكى متعب عبد العزيز الحضيف صاحب الـ 10 سنوات عن تجربته في برنامج "صباح العربية" مع مهيرة عبد العزيز وعمر النشوان، حيث قال إنه بدأ من عمر ست سنوات، وهو من اختار كاميراته شخصياً، يقول: "أذهب لشرائها بنفسي".

وحول قصة تصويره الملك سلمان، أوضح أنه كان في نادي الفروسية للخيول، حيث استدعاه الملك سلمان، وطلب منه أن يرى ما قام بتصويره، وقال: "قال لي الملك سلمان، أرسلها لي جميلة".

وقام متعب بتصوير عدد كبير من أمراء السعودية ومشايخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وله قصة أيضاً مع جنود الحد الجنوبي، حيث طلب الذهاب إليهم لكنه منع لصغر سنه، فطلب شاعراً وقدم قصيدة هدية لهم: "صيح في عمري طفل لكن في حلمي كبير، معاك املك من صبر عقلي سبق عمري كثير، أتمنى اني عسكري وللحين لحدودها اسير جندي في ساحات الوغى، أو مثل أبو فهد أطير".