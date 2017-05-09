ماذا قال السعودي الذي كرّم زوجته على طريقته الخاصة؟

قرر #سعودي #تكريم #زوجته بطريقة خاصة، معلناً بأسلوب جديد عن حبه لها، تقديراً لوقوف زوجته معه في رحلة الحياة.

قصة الزوجين في #الجوف #السعودية خرجت من الواقع للعالم الافتراضي بعد تداول فيديو للزوجين، وهما يفتتحان متجراً، حيث لم يكتفِ الزوج، نايف الشراري، بإطلاق اسم زوجته منيرة على متجره الجديد، بل دعاها لقصّ شريط الافتتاح على أنغام شيلة باسمها. الزوج نايف الشراري ضيف #تفاعلكم مع سارة دندراوي أكد أن الفكرة لم تكن وليدة اللحظة، لافتاً إلى أن والديه افتتحا منذ عام المؤسسة الأم: "كنت أخطط لها من قبل عام، ولزوجتي الفضل بعد والدي ووالدتي فيما وصلت إليه".

الزواج الذي دام نحو 25 عاماً، تحول إلى وفاء ورد جميل للزوجة: "كانت مفاجأة بالنسبة لها، ولم أعلمها إلا قبل يوم واحد فقط، كانت سعيدة جدا بالفكرة".

وأضاف: "كان الحضور أسرتنا فقط، زوجتي وأبنائي فقط".

وأوضح "نايف" أنه فُوجئ بالانتشار الكبير للمقطع: "أشكر كل من ساندني بمشاعره ولمن زارني أيضاً، هذا وفاء ورد بسيط. فالزوجة والأم صاحبتا فضل علينا نحن الرجال".