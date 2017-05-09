مشهد مؤثر..أب مبتعث سعودي يتسلم شهادة تخرج ولده المتوفى

الموقف الذي كان يحلم به #محمد_الصبي #المبتعث #السعودي في #الولايات_المتحدة الأميركية لم يحضره. فالشاب توفي قبيل حفل تخرجه بأسابيع ليحضر نيابة عنه والده، في مشهد نقله مقطع فيديو مؤثر انتشر بين #السعوديين خلال اليومين الماضيين.

وكان محمد الصبي، أنهى دراسته في تخصص الهندسة الصناعية في الولايات المتحدة الأميركية في #جامعة روبرت موريس بولاية بنسلفانيا، إلا أن #وفاة #الطالب محمد بشكلٍ مفاجئ في #حادث_مروري أنهى حلم سنوات من الدراسة. وكانت الجامعة قد وجهت دعوة لوالده عادل الصبي لحضور #التخرج نيابة عن ابنه، رغم وفاته في #مشهد_إنساني مؤثر.

وكان مشهد فيديو انتشر لوالد الطالب محمد الصبي، وهو يستلم شهادته وسط تصفيق الحضور في قاعة التخرج. وأظهر المقطع القصير #حفل_التخرج وعادل الصبي يقف على منصة الحفل، بينما يشيد منظم الحفل بابنه ومسيرته الدراسية قبل أن يقوم بتسليمه شهادة التخرج وسط تصفيق حار من قبل الحضور.

وكان المقطع المنتشر قد سجل بشكل شخصي لعائلة عادل الصبي إلا أنه انتشر بين متداولين في مواقع التواصل الاجتماعي. ولاقت القصة المؤثرة اهتماماً واسعاً من قبل مغردين عرب وأجانب في مواقع التواصل مع إشادة المدونين بموقف والد الطالب الذي ظهر متماسكا وفرحا بتخرج ابنه رغم رحيله.

دراسة لتعويض عائلات المبتعثين المتوفين

من جانبه، قال الدكتور جاسر الحربش، وكيل وزارة التعليم للبعثات والمشرف على الملحقيات الثقافية لـ"العربية.نت"، إن هناك نماذج إيجابية كثيرة في المجتمع السعودي وتترك انطباعاً رائعاً لدى المواقع التي يعيشون بها ويدرسون، خصوصا من الطلاب الذين يبدون اجتهادا كبيرا في دراستهم، وهذا أحد النماذج التي كسبت حب الجميع.

وأضاف الحربش: "نعمل ونتابع طلابنا في أنحاء متفرقة من العالم وهم مثابرون في تحصيل علمي يخدم الوطن"، مبيناً أن الطالب محمد الصبي "مشرفة". وأوضح أن هنالك دراسة لمن فقد ولده أثناء #الابتعاث من خلال تعويض الدراسة في المستقبل لأحد أبنائه ممن يأتي من بعده.