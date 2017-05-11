صاحب "بربس": كسرت حاجز الخجل ولستُ من حمقى المشاهير

مقاطع متداولة بشكل كبير، للسعودي #عبدالله_الحسين، الذي يقدم مقاطع بعضُها جاد وبعضُها كوميدي حظيت بانتشار كبير، حيث يظهر فيها منتقداً سلوكيات اجتماعية لكن بشكل كوميدي ويقلد مشاهير على #مواقع_التواصل، وكانت مشاركته في أغنية #بربس قد فتحت له أبواب الانتشار.

السعودي عبدالله الحسين حل ضيفاً على شاشة "العربية" من خلال برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي، حيث أكد أن تجربة الابتعاث عززت وغيرت من شخصيته وعززت من ثقته بنفسه وكسرت حاجز الخجل الذي عانى منه: "خففت من الخجل في حياتي بعد دخولي السوشيال ميديا".

وأوضح الحسين أنه يحب الكتابة التي من المتوقع أن يستثمر فيها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن موضوع العمل أمر وارد، لكن قد يتأخر أمام #السوشيال_ميديا الذي يأخذ جُلَّ وقته حالياً.

ونصح كل من يصنف مشاهير السوشيال ميديا بالحمقى، بعدم المتابعة في حال لم يعجبهم الموضوع: "لو تم تصنيفي من فئة حمقى #المشاهير فهم لم يفهموا السوشيال بشكل جيد. التصنيف بحد ذاته ليس مؤثراً بالنسبة لي".

وحول جدية المواضيع التي يقدمها من هزليتها، قال: "ليس معناه أن أكون راقصا في بربس أني هزلي، أحاول أن أكون عفويا في شخصيتي وأقوم بإنتاج أفكار أشعر أنها قد تلامس الناس".