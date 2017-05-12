شاهد فتاة تعود من القبر إلى الحياة بعد ساعتين من دفنها

تداول رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي مشهداً عجيباً أظهره #فيديو لعملية إنقاذ فتاة هندية من الموت المحقق، بعد أن تم اختطافها ودفنها وهي حية في حفرة عمقها 3 أمتار.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة الفتاة خشبو خاتون (19 عاماً)، التي تم اختطافها من قبل 3 رجال قبل أن يكتشف أهلها وسكان قرية #جوفيندبور في مقاطعة #بيهار الهندية مكان دفنها وانتشالها بعد وجودها في قبرها لمدة ساعتين، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وكانت أسرة الفتاة الهندية قد شعرت بتأخرها عن العودة للمنزل، وقام والدها بإبلاغ الشرطة الهندية التي قامت وأهل القرية بالبحث عن الفتاة حتى تم اكتشاف هذه الحفرة التي تم إلقاء الفتاة بها.

واكتشف سكان القرية أن الفتاة تم دفنها في حفرة بمنطقة مهجورة قبل ساعتين فقط من العثور عليها، وعقب خروجها من الحفرة قالت الفتاة إنهم ألقوها في الحفرة وحاولوا دفنها وهي حية.

وتبحث الشرطة الهندية عن المشتبه بهم، وهم رجل أعمال محلي يدعى "أميت شاه" ومشتبهان آخران. وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال المشتبه به قام بذلك للانتقام من والد الفتاة وإرهابه بعدما رفض استغلال أرضه.