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شاهد فتاة تعود من القبر إلى الحياة بعد ساعتين من دفنها

المصدر: العربية.نت - عنتر سعيد
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تداول رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي مشهداً عجيباً أظهره #فيديو لعملية إنقاذ فتاة هندية من الموت المحقق، بعد أن تم اختطافها ودفنها وهي حية في حفرة عمقها 3 أمتار.

الفتاة بعد إنقاذها من الموت الفتاة بعد إنقاذها من الموت

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة الفتاة خشبو خاتون (19 عاماً)، التي تم اختطافها من قبل 3 رجال قبل أن يكتشف أهلها وسكان قرية #جوفيندبور في مقاطعة #بيهار الهندية مكان دفنها وانتشالها بعد وجودها في قبرها لمدة ساعتين، وفق ما ذكرت الصحيفة.

الفتاة ونصفها مازال تحت التراب الفتاة ونصفها مازال تحت التراب
أسرتها تسارع الزمن في محاولة إخرجها أسرتها تسارع الزمن في محاولة إخرجها
استمرار محاولة إخراجها استمرار محاولة إخراجها
نجاح الأسرة في إخراجها من قبرها نجاح الأسرة في إخراجها من قبرها

وكانت أسرة الفتاة الهندية قد شعرت بتأخرها عن العودة للمنزل، وقام والدها بإبلاغ الشرطة الهندية التي قامت وأهل القرية بالبحث عن الفتاة حتى تم اكتشاف هذه الحفرة التي تم إلقاء الفتاة بها.

الحفرة الترابية التي خرجت منها الفتاة الحفرة الترابية التي خرجت منها الفتاة

واكتشف سكان القرية أن الفتاة تم دفنها في حفرة بمنطقة مهجورة قبل ساعتين فقط من العثور عليها، وعقب خروجها من الحفرة قالت الفتاة إنهم ألقوها في الحفرة وحاولوا دفنها وهي حية.

الفتاة بعدما خرجت من المستشفى وعودتها للمنزل الفتاة بعدما خرجت من المستشفى وعودتها للمنزل

وتبحث الشرطة الهندية عن المشتبه بهم، وهم رجل أعمال محلي يدعى "أميت شاه" ومشتبهان آخران. وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال المشتبه به قام بذلك للانتقام من والد الفتاة وإرهابه بعدما رفض استغلال أرضه.

كلمات دالّة

#التواصل الاجتماعي, #فيديو, #خوشبو خاتون, #جوفيندبور, #بيهار

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