أنا_متأتي حملة سعودية ترفع الصوت حول اضطرابات الكلام

#أنا_متأتي عنوان #حملة أطلقتها مجموعة من المغردين على "تويتر"، تضمنت فيديوهات تهدف إلى تغيير #الصورة_النمطية المرافقة لهذه الحالات، وتوعية المجتمع بشأن طبيعة #التأتأة النطقية، وطرق التعامل معهم، خصوصاً مع الاعتقاد الخاطئ السائد بأن التأتأة #مرض نفسي، وأن المصاب بها شخص غير مؤهل للعمل.

الفيديوهات المنشورة، هي جزء من حملة لتوعية المجتمع، أطلقها #فرحان_الدوسري الذي بدأ الوسم بتغريده: "ما رأيكم بأن نوعي المجتمع بالتأتأة بطريقتنا الخاصة؟ سجل فيديو لك، وأنت تتكلم زي ما سويت أنا، وانشره في وسم #أنا_متأتي ". لتتدفق بعد ذلك الفيديوهات على الوسم من مغردين لديهم حالات تأتأة، تحدثوا عن نفسهم وعن حالتهم بغرض التوعية.

وأوضح #الدوسري لـ"العربية.نت" أن الوسم جزء من رسالته تجاه المجتمع وتجاه هذه الفئة، باعتباره واحدا منهم، مشيراً إلى أن الكثير من المواقف السيئة تحدث للمصابين بالتأتأة بسبب سوء تعامل بعض الناس غير الواعيين بأن هناك أشخاصا مصابين بالتأتأة أو #اضطراب في سلاسة #الكلام، وأن طريقة التعامل الصحيحة معهم هو إعطاؤهم وقتهم للحديث.

وأشار الدوسري إلى أن من طرق التعامل مع المصابين بالتأتأة، تجنب إكمال الكلمات والجمل لهم وعدم التعامل معهم بسخرية واستهزاء، مبيناً أنه إضافة إلى تذكير المجتمع بوجود هذه الفئة وتبيان طرق التعامل معها، فإن الحملة تهدف أيضا إلى #توعية العائلات للانتباه لأبنائهم، إذ إن فرص #علاج #الأطفال المصابين بالتأتأة تتضاعف كلما تمت معالجتها مبكراً.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى وجود أكثر من 70 مليون شخص مصاب بالتأتأة في العالم. وتعرف بأنها #اضطراب في #النطق، بحيث لا يستطيع من يعاني منها #التكلم بسلاسة، ما يؤدي إلى تكرار أو إطالة الأحرف والمقاطع الصوتية، أو التردد الطويل قبل إخراج الكلمة.