سعودي يقدم أخباراً سياسية باللهجة الحائلية على انستغرام

هل تخيلت يوما أن تستمع إلى أخبار العالم اليومية بلهجتك المحلية؟ هذا ما يفعله #سعودي يسمي نفسه عبيد على حسابه في #انستغرام.

عبيد يستعرض الأخبار باللهجة الحائلية، مصحوبة بتعليقات طريفة.

كما أن حسابه الفريد عبارة عن قناة منوعة لبث النصائح الطبية والمعلومات العامة التي تلاقي إعجابا كبيرا، ومتابعة بعشرات الآلاف، نشاهد أنموذجا مما يبثه هذا الحائلي على حسابه.

السعودي عبيد الشمالي ضيف "تفاعلكم" مع سارة دندراوي، أوضح أن الهدف من المقاطع يكمن في نشر بعض الأشياء والطرائف والمعلومات المفيدة لكن بلهجة شمالية.

ونوه بأن الفكرة لاقت استحساناً كبيراً من الناس، وبدأت عندما نصحه أصدقاؤه بتسجيل حساب في انستغرام، وتفيد الآخرين، وفعلا انتشر الأمر بين الناس لكن بلهجة خاصة.

وقال: "خطوتي المقبلة ربما أستغل هذه القنوات لتقديم برامج وثائقية أو إذاعية. حقيقة لم أخطط بشكل فعلي لهذا".

وعن مصادر معلوماته، أضاف أنه يتحرى الصحة في بعض المعلومات من مصادرها الأصلية: "هناك مواقع طبية متخصصة أو إخبارية متخصصة تنقل عادات وتقاليد وطقوساً دينية. أحاول أن آتي بالمعلومات من جذورها".