هذا أول ما قالته أريانا بعد الانفجار الدامي في حفلها

بعد ساعات قليلة من الانفجار، الذي استهدف حفلها الغنائي مساء الاثنين، غردت المغنية الأميركية #أريانا_غراندي عبر حسابها الرسمي على تويتر مؤكدة أنها "محطمة".

وقالت المغنية الشابة في تغريدة صباح الثلاثاء: "أنا محطمة، آسفة من عمق قلبي، أعجز عن التعبير!".

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

وكانت تقارير عدة أكدت أن المغنية ألغت حفلتها التي كانت مقررة الخميس في #لندن، كما أنه من المرجح أن تلغي جولتها الأوروبية الغنائية، التي كانت مقررة أن تشمل إنجلترا وألمانيا وبولندا وسويسرا وبلجيكا، إثر الهجوم الدامي الذي حصد أكثر من 19 قتيلاً و50 جريحاً، خوفاً من مخاطر وتهديدات أمنية مشابهة.

إلى ذلك، أفادت مصادر مقربة من المغنية لموقع TMZ أن حالة هستيرية أصابت المغنية الشابة، حين استهدف الهجوم الحضور أثناء مغادرتهم لحفلها الذي أقيم في #مانشستر_رينا، إحدى أضخم القاعات في أوروبا.