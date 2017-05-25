محمود العسيلي وسامو زين يتراشقان عبر "تويتر"

حالة الجدل التي تسبب بها سامو زين مازالت مستمرة، وذلك بعد تجسيده دور "بلطجي" في مسلسل "طعم الحياة"، الذي يعرض بالوقت الحالي.

إلا أن الجدل هذه المرة امتد إلى زملائه وتسبب في تراشق وقع بينه وبين #المطرب_محمود_العسيلي عبر مواقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر".

وذلك بعدما كتب العسيلي تغريدة قبل أيام حملت سخرية غير مباشرة من #سامو_زين، حيث قال فيها "نفسي أكتب تويته عن المغني اللي طلع في دور بلطجي" واختتمها بضحكة ساخرة.

تلك الكلمات لم تلفت الانتباه في البداية، ومرت أيام قبل أن يعلم سامو زين بما كتبه العسيلي عنه، فقرر بدوره أن يغرد ويرد على العسيلي بشكل قاسٍ وبتلميحات غير مباشرة.

وكتب زين قائلاً "في أهطل بيقول عن نفسه فنان وهو أراجوز بتلاته مليم لسه شايف التويته بتاعته أحب أقولوا إنت أهبل يلا تتكلم عن أستاذك.. خليك بالبزازه بتاعتك مجنونة".

وعلى الرغم من كون زين لم يصرح باسم العسيلي علانية في تغريدته، إلا أنه اختار كلمة "مجنونة"، في إشارة إلى الأغنية التي اشتهر من خلالها محمود العسيلي.

وكانت المفاجأة هي رد العسيلي نفسه على زين، بعدما قام بإعادة نشر تغريدة زين التي سبه فيها، وعلق عليها قائلا "أستاذي ومعلمي.. أنا آسف إن التويته بتاعتي ضايقت حضرتك وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا وياخد أحسن #مسلسل_كوميدي السنه دي.. رمضان كريم".

ويبدو أن العسيلي الذي قرر الرد مباشرة على سامو زين، أراد أن يشاكسه مرة أخرى حينما تمنى أن يحصل المسلسل على لقب الأفضل كوميديا، على الرغم من كونه لا يدور في إطار كوميدي.

فيما اكتفى زين بتغريدة لم يذكر فيها اسم من يوجه إليه الأمر، وأكد فيها أنه قبل الاعتذار.

موجة السخرية التي طالت سامو زين مؤخراً جاءت بسبب تقديمه لشخصية "البلطجي" في رواية تعرض داخل مسلسله #طعم_الحياة الذي تشاركه بطولته #علا_غانم.