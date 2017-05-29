أغلى لاعب كرة ينشر فيديو للكعبة.. ويقول "أجمل ما رأيت"

نشر لاعب كرة القدم الأغلى في العالم كما يوصف بول #بوغبا، مساء الأحد، على حسابه الشخصي على فيسبوك صورة له بملابس الإحرام في #مكة، وتظهر وراءه الكعبة.

وعلق نجم مانشستر يونايتد، قائلاً عن الكعبة: "أجمل ما رأيت في حياتي".

كما نشر صاحب رقصة الداب الشهيرة، في وقت سابق على حسابه في فيسبوك فيديو يصور الكعبة، وعلق عليه كاتباً :"رمضان كريم".

إلى ذلك، تناقل مستخدمو "تويتر" السبت صوراً للاعب الفرنسي، وهو يؤدي مناسك العمرة في أول أيام شهر رمضان، وذلك عقب أيام من قيادته فريقه إلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي على حساب أياكس الهولندي.

على صعيد آخر، وبمناسبة عيد الأم في فرنسا، نشر اللاعب الفرنسي فيديو لأمه تؤدي رقصة "الداب"، وكتب معلقاً "عيد سعيد لكل الأمهات، بفضلكن نحن هنا!".