بالفيديو.. طفلة ولدت وهي "تمشي"

أذهلت #طفلة الممرضات بعد أن بدأت بالمشي داخل غرفة #الولادة في #مستشفى برازيلي، بعد لحظات فقط من ولادتها.. حسب ما أظهره مقطع #فيديو تناقله رواد مواقع التواصل.

وقد سجّلت هذه الواقعة في مستشفى برازيلي، عندما حاولت #ممرضة أو #قابلة غسل الطفلة في مغطس كبير.. إلا أن #الرضيعة حاولت الهروب من الأمر.

وتظهر في الفيديو قابلة تمسك الطفلة من صدرها بيد واحدة.. بينما تحاول الطفلة #المشي حيث تضع رجلاً أمام الثانية على "أرضية" الطاولة حيث يوجد المغطس وتجتاز مسافة ليست ببسيطة.

ويسمع في الفيديو صراخ الممرضة بالبرتغالي وهي تقول: "يا إلهي! البنت تمشي! يا رب!"، فيما يرد شخص آخر: "انتظري. دعيني أصور هذا المشهد".

وأوضحت الممرضة أن الطفلة رفضت الاستحمام ومشيت مسافة صغيرة هرباً من الأمر.

ولم تتوفر معلومات محددة التاريخ تصوير هذا الفيديو أو المستشفى المحدد الذي حدثت فيه الواقعة، لكن شارة على ثياب إحدى #الممرضات تشير لمستشفى "سانتا كروز" في مقاطعة "ريو غراندي دو سول" جنوب #البرازيل.

وعادةً ما يتعلم #الأطفال المشي بعد 12 شهراً من ولادتهم، ويأتي هذا على مراحل بعد أن يكتسبوا مهارات كالتنسيق بين حركة اليد والعين، أو الجلوس و #الحبو.