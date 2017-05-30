شاهد.. بوغبا يزور المسجد النبوي بعد "العمرة"

انتشر #فيديو في موقعي "تويتر" و"يوتيوب" للاعب #مانشستر_يونايتد #بول_بوغبا في #المدينة_المنورة أمس الاثنين، بعد انتهائه من أداء #العمرة وتناول طعام الإفطار في #المسجد_النبوي.

خلال الزيارة، التقى #بوغبا #الشيخ_علي_الحذيفي، وتناول طعام الإفطار مستمتعاً بأذان المغرب، تطبيقا لسنة الرسول الكريم بتعجيل #الإفطار.

وكان صاحب رقصة الداب الشهيرة وأغلى #لاعب #كرة_قدم في العالم بول بوغبا، نشر مساء الأحد، على حسابه الشخصي على "فيسبوك" صورة له بملابس الإحرام في #مكة، وتظهر وراءه #الكعبة.

وعلق نجم #مانشستر يونايتد، قائلاً عن الكعبة: "أجمل ما رأيت في حياتي".