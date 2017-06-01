أغنية تجتاح "يوتيوب".. تيريزا ماي "كذابة لا تثقوا بها"

تثير أغنية "لاير لاير" (كذّابة كذّابة) التي تتهم فيها #رئيسة_الوزراء_البريطانية #تيريزا_ماي بتلفيق الأكاذيب واحدة تلو الأخرى، ضجة كبيرة في #بريطانيا لدرجة أنها باتت مرشحة لتصدر التصنيف الأسبوعي لأفضل الأغنيات على الرغم من امتناع عدد كبير من الإذاعات الكبرى عن بثها.

وتقول فرقة "كابتن سكا" اللندنية في هذه الأغنية التي توشك أن تصبح الأغنية الضاربة خلال حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 8 حزيران/يونيو "إنها كذّابة، كذّابة ولا يمكنكم أن تثقوا بها، لا، لا، لا، لا".

وشوهدت هذه الأغنية أكثر من مليون مرة على "يوتيوب"، وتم تحميلها أكثر من 30 ألف مرة خلال خمسة أيام، وهي باتت في المرتبة الثالثة في #تصنيف أفضل الأغاني ومن المرتقب أن تتصدر #القائمة الجمعة.

وتتضمن الأغنية مقتطفات من خطاب لتيريزا ماي قالت فيه إنها تريد "بلدا لا يخدم مصالح المحافظين فحسب"، وأكدت أنها لن تطالب بانتخابات مبكرة، خلافا لما حدث في نهاية المطاف.

وكتبت الفرقة الموسيقية على صفحتها في #فيسبوك أن "نجاح أغنيتنا يظهر إلى أي درجة سئم الناس من حكومة أغنياء تلبي مصالح الأغنياء".

وسوف تقدم عائدات عمليات تحميل الأغنية للبنوك الغذائية وجمعية "ذي بيبولز أسامبلي أغينست أوستيريتي".

ورفضت هيئة "بي بي سي"، شأنها في ذلك شأن غالبية الإذاعات الرئيسية، بث هذه الأغنية. وقال متحدث باسمها: "ينبغي لنا بموجب ميثاقنا التزام الحياد، وبريطانيا تشهد راهنا فترة انتخابية".

وقال جايك باينتر أحد أعضاء الفرقة في بيان "عندما تمتنع "بي بي سي" وغيرها من الإذاعات عن بث أغنيتنا، هذا يعني أنه بات يتعذر على الأشخاص الإعراب عن موقفهم السياسي عبر الثقافة الشعبية".