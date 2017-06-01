لماذا تصدر "فيسبوك" حفل إفطار الرئاسة الموريتانية؟

مع الزيادة المطردة لتعامل الموريتانيين مع مواقع #التواصل_الاجتماعي حتى أصبحت جزءا من حياتهم اليومية والاجتماعية، تتفاقم هواجس السلطات من تأثير ذلك على #الاستقرار_السياسي.

ويتعاظم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، خاصة موقع " فيسبوك" بشكل كبير.

وكان لافتا التعاطي الرسمي معه في مستهل شهر #رمضان، حيث إنه شكّل عنوان محاضرة لوزير الشؤون الدينية خلال حفل #إفطار في #القصر_ الرئاسي، ما يعكس هواجسَ لدى الحكم من هذا التأثير على السلم الأهلي والاستقرار السياسي.

ويقول باحث اجتماعي إن فيسبوك تصدر المحاضرات الدينية الرسمية وإفطار الرئاسة السنوي، لأن محتوى صفحات الموريتانيين على الموقع الشهير حطم جميع التابوهات وتناول قضايا #التمييز الطبقي و #الرق و #الفقر و #الفساد وغيرها.

بعض الموريتانيين التفت لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي في عمله التجاري، ومنهم أمال بنت مينوح، وهي تاجرة شابة ولديها حانوت لبيع بعض المقتنيات النسائية، وهي تروّج لبضاعتها على "فيسبوك" وتلقى رواجا كبيرا.

ويتحدث عبد ولد انكود، تاجر موريتاني، عن تواصل الزبائن معه عبر صفحته على "فيسبوك"، ما يتيح له اجتذاب الزبائن وعقد الصفقات.

ويزداد الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، خاصة الشعبوية منها مثل فيسبوك و #سناب_شات، فيما يستخدم عدد محدود منهم شبكة #تويتر .

منافع فيسبوك كما وجدها شبان موريتانيون لا تزعج السلطات بيد أن ما يحرجها هو استخدام صفحات هذا الموقع أحيانا للدعاية السياسية والدعوة للتظاهر.