أحمد بدير: كرهي للإخوان سبب مشاركتي في "سلسال الدم"

قال الفنان المصري، أحمد بدير، خلال مقابلة مع برنامج #تفاعلكم على شاشة #العربية إنه يفضل أدوار الشر حتى يرحم الناس منه في الواقع، وأضاف أن سبب مشاركته في مسلسل "سلسال الدم" هو كرهه لجماعة #الإخوان.

وأدى بدير دور قيادي إرهابي هارب من السجن في مسلسل "سلسال الدم".

ويشارك أحمد بدير خلال الموسم الحالي بعدد من الأدوار ففي #الحصان_الاسود جاء مجسدا دور محام شرير يتلاعب بالقانون لتحقيق مصالح موكليه،

"الحصان الأسود" بطولة أحمد السقا، وياسمين صبري. وعلى النقيض تماما يأتي دور الفنان أحمد بدير في مسلسل #عشم_إبليس مع الفنان عمرو يوسف، حيث يؤدي شخصية رجل بسيط يدير سيركا شعبيا ويتنقل به من مكان إلى آخر وراء لقمة العيش.

ويشارك أيضا النجم أحمد بدير في الجزء الثاني من مسلسل #الجماعة كرئيس لتنظيم الإخوان الخاص خلال حكم الملك فاروق.