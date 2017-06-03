مرتضى منصور يطالب بإدخال رامز جلال مصحة عقلية

طالب مرتضى منصور رئيس #نادي_الزمالك المصري بإيداع الفنان #رامز_جلال مصحة عقلية، نظرا للمقالب الشريرة التي يتضمنها برنامجه "رامز تحت الأرض" المذاع على شاشتي "أم بي سي" و"أم بي سي مصر".

ويعد البرنامج أبرز برامج المقالب ويتابعه الملايين في الوطن العربي والعالم، ويستضيف نجوما عربا وعالميين كان آخرهم في حلقة الجمعة نجم بوليود شاروخان.

وللمرة الأولى تتصدر نجمة في الثمانينيات والتسعينيات قائمة الأعلى تداولا في مصر، حيث تسبب عرض حلقة الفنانة #نادية_الجندي في برنامج #رامز_تحت_الأرض في حصولها على آلاف التغريدات التي تحدثت عن ظهورها في برنامج المقالب.

وسخر كثيرون من خوفها الظاهر خاصة مع اشتهارها بأدوار التحديات في أفلام التجسس.