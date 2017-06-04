بعد لبنان.. الجزائر تحتج على "المرأة العجيبة"

ألغى مهرجان سينمائي في الجزائر عرض فيلم "واندر وومن"، أي "المرأة العجيبة"، في ظل انتشار مطالبات على مواقع #التواصل_الاجتماعي بمنعه، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية، غال جادوت فيه.

وقال منظمو المهرجان إن إلغاء عرض الفيلم لم يكن بسبب الحملة المنددة، بل بسبب مشكلات أخرى في حقوق العرض.

وخلال الحرب الإسرائيلية المدمرة الأخيرة في قطاع غزة في العام 2014 والتي أسفرت عن مقتل 2251 فلسطينياً بينهم 551 طفلاً، وجهت جادوت على صفحتها على "فيسبوك" تحية إلى #الجيش_الإسرائيلي.

وكان مقرراً أن يُعرض الفيلم في الثامن من حزيران/يونيو، لكنه لم يعد موجوداً في البرنامج المعدّل للدورة الثانية من الليالي السينمائية التي تنظم في شهر رمضان.

وقال مسؤول في شركة "أم دي سينيه" المشاركة في تنظيم المهرجان "سيعرض الفيلم لاحقاً حين تزول العقبات الإدارية المتعلقة بالحقوق".

وأكد أن وزارة الثقافة الجزائرية منحت الفيلم إجازة عرض مشدداً على أن سحب الفيلم من البرنامج لا علاقة له بالاحتجاجات.

ومنذ الخميس، انطلقت على مواقع التواصل حملة رافضة لعرض #الفيلم الذي تؤدي فيه دور البطولة "ممثلة تمجّد استخدام الفوسفور الأبيض ضد غزة".

ورأى القيمون على الحملة أنه من غير المقبول أن يتزامن عرض الفيلم أيضاً مع الذكرى الخمسين على احتلال #إسرائيل لغزة في حرب العام 1967.

وفي الأول من حزيران/يونيو، حظر لبنان عرض الفيلم استناداً لقرار من مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية.