بعد ميسي الإيراني.. ظهور كريستيانو رونالدو في طهران

بعد الضجة الهائلة التي أحدثها شبيه نجم نادي برشلونة #ليونيل_ميسي، ظهر شبيه جديد، لكن هذه المرة لنجم ريال مدريد #كريستيانو_رونالدو. وما جمع بين الشبيهين أنهما من #إيران.

فقد تداول رواد #شبكات_التواصل_الاجتماعي مؤخراً صوراً لشاب إيراني شديد الشبه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة على مستوى ملامح الوجه وتسريحة الشعر والعينين.

وتعود القصة إلى الانتخابات الرئاسية التي أُجريت مؤخراً في إيران، وأسفرت عن ولاية ثانية للرئيس الحالي حسن روحاني، حيث نشرت وسائل الإعلام العالمية صورة لشاب إيراني يدعى رضا علي رضا لو (22 عاماً)، وهو شديد الشبه برونالدو، خلال وجوده في أحد مراكز الاقتراع.

وبسبب الشبه الكبير، تسابق المواطنون إلى التقاط الصور التذكارية معه، في سيناريو مكرّر تماماً لما حدث مع رضا برستش، الذي بات يُعرف على نطاق واسع بـ "ميسي الإيراني".

ونقلت وسائل الإعلام حول العالم تصريحات عن "رونالدو الإيراني" قال فيها إنه يشبه إلى حد كبير كريستيانو رونالدو لكنه أقصر منه، مضيفاً أن لديه نحو 30 ألفا من مشجعيه في طهران فقط.

وأضاف رضا لو أنه كان متوجهاً على متن مترو في طهران لإجراء بعض التمارين الرياضية، اذ اتصل صديقه به يبلغه بانتشار صورته وهو في المترو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رضا أنه "تلقى عروضاً من شركات إيرانية في مجال الدعاية وكذلك التصوير الفوتوغرافي. هذه العروض دفعتني إلى تعيين مدير برنامج متخصص في مجال الدعاية والإعلان، بالإضافة إلى تخصيص محام من أجل إبرام العقود ومتابعة أي مشاكل تواجه العقود المبرمة مع الشركات".