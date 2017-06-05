تفاعلكم.. هذه أكثر المسلسلات مشاهدة في السعودية ومصر

بدأ موسم الحصاد واتضحت الرؤية، على الأقل هذا ما كشف عنه "غوغل" الذي أصدر قائمة عن أكثر #المسلسلات بحثاً خلال الأسبوع الأول من #رمضان في #السعودية و #مصر.

وبحسب "غوغل"، فإن أكثر المسلسلات رواجاً في السعودية هي "رمانة" لحياة الفهد، ثم "اليوم الأسود"، ثم مسلسل "كان في كل زمان" لسعاد العبدالله، ثم "خاتون" الجزء الثاني، و"الهيبة" لندين نجيم، يليه مسلسل "إقبال يوم أقبلت"، ثم "أرض جو" لغادة عبدالرازق، ثم "عفاريت عدلي علام" لعادل إمام، يليه "شباب البومب 6"، ثم مسلسل "الإمام".

وفي مصر، تصدر مسلسل "كفر دلهاب" للفنان يوسف الشريف القائمة، يليه مسلسل "الحصان الأسود" لأحمد السقا، ثم "الزيبق" لكريم عبدالعزيز، و"كلبش" لأمير كرارة، يليه "لمعي القط" لمحمد إمام، ثم "خلصانة بشياكة" لنجم مسرح مصر أوس أوس، يليه "لا تطفئ الشمس" لميرفت أمين، ثم "عفاريت عدلي علام" لعادل إمام، ثم "اللهم إني صائم" لمصطفى شعبان، وأخيراً "ريّح المدام" لأحمد فهمي.