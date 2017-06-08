فنان سعودي للجمهور: شاهدوا "غرابيب سود" قبل الحكم عليه

اهتمام متصاعد بمسلسل "غرابيب سود"، المأخوذ عن واقع تنظيم #داعش، فكما يسلط العمل الضوء على نساء #التنظيم_المتطرف، يرصد أيضاً عالم الرجال في داعش، حيث يجسد بعضهم شباناً دخلوا التنظيم واكتشفوا تطرفه فيحاولون الفرار من جحيمه.

كما يسلط الضوء على الأطفال وطرق تجنيدهم وعزلهم عن أسرهم.

الفنان السعودي يعقوب الفرحان، أحد المشاركين في العمل الضخم الذي تعرضه شاشة MBC خلال شهر رمضان كان ضيف برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي، حيث تحدث عن دوره في المسلسل، مطالباً الجمهور بمشاهدة العمل ككل قبل الحكم عليه.

كما تطرق الفرحان لتناوله بعض الأمور الخاصة بحياته الشخصية على #مواقع_التواصل، معلقاً: "لم أندم على مشاركة الجمهور حياتي الخاصة".