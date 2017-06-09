تفاعلكم.. ما مصير مونديال قطر بعد المقاطعة؟

بطولة كأس العالم 2022 يبدو أنها أصبحت في خطر بعد قرار #قطع العلاقات_مع_قطر الذي اتخذته السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وتلتها قرارات مماثلة لعدة دول أخرى.

فقد تم تداول هاشتاغ #مونديال_قطر، الذي تناول فيه الناس أخباراً وتوقعات تتعلق بصعوبة تنظيم قطر للبطولة بعد إغلاق مطارات الإمارات أمام قطر، وذلك لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان يراهن على تواجد دبي وأبوظبي بالقرب من الدوحة لتسهيل استضافة ما يقرب من نصف جماهير البطولة.

برنامج "تفاعلكم" على شاشة "العربية" تناول بعض التغريدات الخاصة بالموضوع.