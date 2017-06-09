ماذا قالت الفنانة السعودية وعد عن دورها في "سيلفي 3"؟

"المرقوق".. عنوان الحلقة التي ظهرت فيها الفنانة السعودية #وعد في الموسم الثالث من مسلسل "سيلفي"، وجسدت فيها دور مغنية شعبية أو طقاقة.

وفي الأحداث تسببت وجبة المرقوق التي أعدتها لـ"سعيد" أو #ناصر_القصبي في بيتها، في إيهامه بأنها سحرته.

وعد شاركت جمهورها ومتابعيها على #مواقع_التواصل بصورة وفيديوهات من كواليس العمل متطلعة أن تنال مشاركتها استحسانهم.

الفنانة وعد كانت ضيفة برنامج "تفاعلكم" مع #سارة_الدندراوي على شاشة "العربية"، حيث اعتبرت أن أصداء مشاركتها في "سيلفي 3" جيدة رغم تخوفها في البداية.

وقالت وعد إنها لن تخوض تجربة التمثيل إلا لو كان العمل سيضيف لها، معربة عن أملها في أن تقدم برنامجاً خاصاً بها تتحدث من خلاله مع الجمهور، حيث إنه تلمس تفاعلاً كبيراً مع متابعيها على مواقع التواصل.

وقالت وعد: "أصدر أغنية كل شهرين وعندي مقومات النجومية"، مشيرة إلى أن المحسوبيات في المهرجانات وراء ابتعادها عن إحياء الحفلات.