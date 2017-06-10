شاهد كيف ساعد طفل أخاه الرضيع للهرب من السرير

قام أُوليي، البالغ من العمر 3 سنوات، بمساعدة شقيقه الأصغر فينلي، البالغ من العمر سنة واحدة، ليخرجه من داخل مهده، لكي يتمكنا من #اللعب معاً.

ويسمع في الفيديو أوليي وهو يخاطب فينلي: "يمكن أن تفعل ذلك.. اقفز نحوي".

وقد سجلت المشاهد #كاميرا داخل حضانة الطفلين بمنزلهما.

وأعد أوليي خطة رائعة عندما أحضر كرسيا بلاستيكيا صغيرا وضعه داخل السرير، وجرب كيف بإمكانه القفز منه إلى الخارج.

ومن ثم طالب أخاه بأن يفعل مثله، وهو ما نجح فيه بطريقة مدهشة.

وقال والدا الطفلين، بريان وميسي لانينغ، من جنوب كاليفورنيا، إنهما كانا في المنزل يشاهدان هذا التفاعل الرائع الذي تكشفه الكاميرا من على بعد، وذلك يوم 6 حزيران/يونيو الجاري.

وقد نشر الفيديو عبر موقع صفحة "ديلي بمبز" على الفيسبوك التي اشتهرت برصد تفاصيل الحياة اليومية كهذه.

ولقي هذا الفيديو إقبالاً غير عادي على مواقع #التواصل_الاجتماعي.