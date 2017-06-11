عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

بالفيديو "دبكة" على الحائط.. تثير ضحكات اللبنانيين!

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانيين خلال اليومين الماضيين فيديو "غريبا" للبنانيين مغتربين في #أستراليا.

وأظهر الفيديو رقصة "الدبكة" التي تعتبر من التراث والفلكلور اللبناني، يؤديها مجموعة من الشباب ولكن على طريقتهم الخاصة.

ففي حين تبدأ الرقصة بشكل عادي تتحول إلى ما يشبه المشي أو الرقص على الحائط، بعد أن حاول من يتقدم الراقصين أو "الدبيكة" أن يكمل "إبداعه" بالمشي على الحائط، متمايلاً على إيقاع الموسيقى.

في المقابل، ردت مجموعة من الفتيات على تلك الرقصة، بمحاولة مشابهة، إلا أنها لم تأتِ باتقان فريق الشباب على ما يبدو، إذ بدت الفتاة التي تمشي على الحائط مرتبكة ومتعثرة قليلاً!

كلمات دالّة

#أستراليا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر