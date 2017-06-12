الفنانة السعودية وعد: أنا نجمة ومن يقلل من شأني متخلف

بعد مشاركتها في مسلسل #سيلفي3، شاركت الفنانة السعودية #وعد، جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل بصورة وفيديوهات من كواليس العمل، متطلعة أن تنال مشاركتها استحسانهم. وقالت في برنامج #تفاعلكم، السبت، إن أصداء مشاركتها بسيلفي3 كانت جيدة رغم تخوفها في البداية، مشيدة بدعم #ناصر_القصبي وباقي أفراد العمل لها.

وحول لعبها دور "الطقاقة" في إحدى حلقات المسلسل، قالت: "الناس الذين يقولون طقاقة هم متخلفون. لماذا يقللون من قيمتها؟".

وعن العروض التي تحب المشاركة بها، أوضحت وعد أنها تنتظر تقديم الشيء الذي يضيف لها، قائلة: "العروض إن لم تكن مدروسة وتضف لي شيئا لن أشارك بها".

وعد التي تطمح بأن يكون لها برنامج "توك شو" خاص بها، قالت عن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "الموضوع الذي أطرحه يحص تفاعلا كبيراً، حتى إن هناك أشخاصا يرسلون لي بضرورة طرح مواضيع لمناقشتها".

إلى ذلك، كشفت وعد أن الأفراح أصبحت بديلا عن الحفلات الجماهيرية، وقالت عن ثقتها بفنها: "لدي كل المقومات التي تسمح لي أن أكون فنانة. أصدر أغنية كل شهرين وعندي مقومات النجومية".

وختمت قائلة: "لا أمانع من زواج ابنتي قبل أن تنتهي من المرحلة الجامعية".

يذكر أن الحلقة التي ظهرت فيها "وعد" في الموسم الثالث من مسلسل سيلفي، حملت عنوان "المرقوق"، وجسدت فيها دور مغنية شعبية أو طقاقة، وفي الأحداث تسببت وجبة المرقوق التي أعدتها لسعيد أو ناصر القصبي ببيتها، في إيهامه بأنها سحرته.

وختمت قائلة: "لا أمانع من زواج ابنتي قبل أن تنتهي من المرحلة الجامعية".