بطل "شباب البومب": المسلسل يهدف للاقتراب من الشباب

مشاهدات بالملايين تحققها حلقات المسلسل السعودي #شباب_البومب، بمجرد رفعها على "يوتيوب".

المسلسل الذي يتضمن حلقات بمواضيع منفصلة يعرض على قناة "روتانا خليجية"، ويطرح كما يقول منتجوه أحداثاً اجتماعية ورياضية في قالب كوميدي.

المسلسل من بطولة الفنان السعودي #فيصل_العيسى الذي حل ضيفاً على برنامج " #تفاعلكم " مع #سارة_دندراوي على شاشة "العربية"، حيث تحدث العيسى عن نجاح #المسلسل مؤكداً أنه حقق "مليار مشاهدة على يوتيوب"، على حد تعبيره، مؤكداً أن الشباب هو الشريحة المستهدفة من المسلسل.

وأشار العيسى إلى أن "شباب البومب" مسلسل كوميدي يهدف للاقتراب من الشباب، حيث إنه يرصد حياة الشباب اليومية بشكل بسيط، مشدداً على أنه وطاقم العمل لو أنهم لم يصلوا للشباب لما حققوا أرقام المشاهدة العالية.