الفنان محمد فراج: أحب تجسيد أدوار مختلفة لاكتشاف قدراتي

يلعب الفنان المصري #محمد_فراج دورين رئيسيين في مسلسلين ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، استطاع من خلالهما القفز إلى مصاف النجوم في هذا الموسم الدرامي.

ففي مسلسل " #هذا_المساء "، الذي يقوم ببطولته إياد نصار وأروى جودة، يجسد شخصية هاكر يتلصص على هواتف السيدات ويبتز بعضهن.

أما في مسلسل " #الحصان_الأسود " فيشارك محمد فراج النجم أحمد السقا، مجسداً دور ضابط شرطة فاسد .

وبالإضافة إلى الأدوار الرئيسية، يشارك فراج كضيف شرف في #مسلسل "30 يوم" ومسلسل "الجماعة 2" الذي انضم إلى صفوف فنانيه أخيراً.

الفنان المصري محمد فراج كان ضيف برنامج "تفاعلكم" مع #سارة_دندراوي على شاشة "العربية"، حيث أكد أنه يحب تجسيد أدوار مختلفة لاكتشاف قدراته، على حد تعبيره.

وأكد فراج أنه لا يفكر في البطولة المطلقة كما يفكر فيها الناس، مشيراً إلى أن مسلسل "هذا المساء" به 5 أبطال، إلا أن جمال المسلسل في القصة الإنسانية وليس في البطولة المطلقة.