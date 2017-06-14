ماذا قال الفنان شريف رمزي عن مسلسله "واكلينها ولعة"؟

"سبع صنايع".. اسم لمسلسل مصري تم تغييره إلى "واكلينها ولعة".

المسلسل يدور في إطار كوميدي، ومن خلال حلقات منفصلة، ويطرح مشكلات يعيشها المواطن كالغلاء وارتفاع الأسعار، ويعرض حصرياً من خلال الإنترنت.

المسلسل من بطولة #شريف_رمزي و #مي_سليم، ويستضيف عدداً من نجوم الصف الأول كضيوف شرف.

الفنان المصري شريف رمزي كان ضيف برنامج "تفاعلكم" مع #سارة_دنداروي على شاشة "العربية"، حيث تحدث عن مسلسل #واكلينها_ولعة الذي يطرح قضايا المواطن المصري من خلال #الكوميديا الخفيفة.

وقال رمزي إن طاقم العمل في المسلسل "لم يخش من عرضه على الإنترنت بشكل حصري"، مضيفاً أن المسلسل سيعرض على #الفضائيات بعد #شهر_رمضان.

وأضاف أن عرض المسلسل على الإنترنت مربح للمنتجين، مضيفاً: "طرحنا واكلينها ولعة على الإنترنت لمحاربة القرصنة"، مؤكداً أنه سيكون هناك مواسم جديدة من المسلسل.