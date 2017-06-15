فيديو للشيخ زايد في ذكرى وفاته.. ماذا قال عن السعودية؟

في #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد_بن_نهيان ( توفي في 2 نوفمبر عام 2004 الموافق 19 رمضان)، رئيس دولة #الإمارات العربية المتحدة الراحل، الذي صادف يوم أمس الأربعاء 19 رمضان، أعاد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تداول فيديو للشيخ زايد متحدثاً فيه عن علاقة #السعودية والإمارات.

ويظهر في الفيديو الشيخ زايد، مرتدياً لباس الإحرام، قائلاً: "دولة الإمارات مع السعودية قلباً وقالباً".

وأضاف: "المفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد وأن نتآزر فيما بيننا".

وانتهى الفيديو بكلام الشيخ زايد قائلاً: "نؤمن بأن المصير واحد".