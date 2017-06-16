فيسبوك تطور أدوات لحذف المحتوى الإرهابي

قدمت شركة #فيسبوك تفاصيل جديدة عن جهودها لإزالة #المحتوى_الإرهابي استجابة لضغط سياسي في #أوروبا بشأن استخدام جماعات متشددة الشبكة الاجتماعية في #الدعاية و #التجنيد.

وأوضحت مونيكا بيكرت، مديرة إدارة السياسات العالمية في فيسبوك، وبريان فيشمان، مدير سياسات مكافحة الإرهاب، في تدوينة، الخميس، أن فيسبوك كثفت استخدام #الذكاء _الاصطناعي مثل مطابقة الصور وفهم اللغات للتعرف على المحتوى وحذفه سريعا.

وجاء في التدوينة أن موقع فيسبوك يستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة الصور التي تسمح للشركة برؤية ما إذا كانت صورة أو مقطع فيديو يجري تحميله يتطابق مع صورة أو مقطع معروف لجماعات مصنفة إرهابية مثل تنظيم داعش والقاعدة والجماعات المرتبطة بهما.

وأسس #يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومايكروسفت العام الماضي قاعدة بيانات مشتركة لبصمات رقمية تتعرف تلقائيا على مقاطع الفيديو والصور التي بها محتوى متشدد بحيث يكون هناك تعاون في التعرف على نفس المحتوى.

وتحلل فيسبوك الآن النصوص التي أزيلت بالفعل لإشادتها أو دعمها منظمات متشددة وذلك لتطوير إشارات تعتمد على النصوص لرصد مثل هذه الدعاية.

وقالت بيكرت في مقابلة عبر الهاتف: "أكثر من نصف الحسابات التي نزيلها بسبب الإرهاب، ونريد أن نجعل مجتمعنا يعرف (ما نفعله حيالها) ليدرك أننا حقا ملتزمون بجعل فيسبوك مناخا معاديا للإرهابيين".

وفي السنوات الأخيرة مارست #ألمانيا و #فرنسا و #بريطانيا ودول قتل أو أصيب فيها مدنيون في تفجيرات وحوادث إطلاق نار نفذها متشددون ضغوطا على موقع فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي مثل غوغل و #تويتر لفعل المزيد لإزالة المحتوى المتشدد و #خطاب_الكراهية .