في بث مباشر على الهواء لبرنامج طبخ.. وقعت هذه المفاجأة

تداول مغردون على موقع التواصل "تويتر" خلال الساعات الماضية، فيديو طريفا قيل إنه ظهر على القناة الكويتية الرسمية.

ويظهر الفيديو برنامج طبخ يبث مباشرة على الهواء على ما يبدو.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله من قبل بعض المغردين، "الطباخة" منهمكة بإعداد أحد الأطباق الشهية، في حين تلاحقها عدسة الكاميرا، لتظهر المفاجأة من خلف الصورة.

حيث ظهر رجل كبير في السن، يلاحق هراً، رافعاً حذاءه ومهرولاً وراءه.