صدمة في الجزائر.. فيديو لطفل يدهس المارة ليلاً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحاتهم، #فيديو_صادما لحادث مرور أليم أودى بحياة امرأة، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في منطقة وهران غربي #الجزائر.

وأظهرت اللقطات المصورة من الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة للطريق في وقت متأخر من ليل الجمعة، جموعا من المارة يسيرون بسلام قبل أن يتفاجأوا بسيارة تنحرف مسرعة باتجاه الرصيف، وتدهس عددا من المارة بينهم أطفال صغار، ما أسفر عن وفاة امرأة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بينهم طفلان في حالة حرجة.

وبحسب ما كشفته مصادر متطابقة، فإن سائق السيارة الذي دهس المارة وتسبب في كارثة، هو طفل صغير قام بسرقة سيارة أخيه وراح يقودها وسط المدينة.